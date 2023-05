(Di giovedì 18 maggio 2023) Bilaterale con il premier giapponese Khishida, accelerazione su semiconduttori e il nodo viaSeta Mai location poteva essere più azzeccata, in anni in cui sono tornati a spirare i venti di guerra nel cuore dell’Europa e la minaccia nucleare.ospita il summit del G7, lì dove ogni angolo -anche quelli ricostruiti e ora tirati a lucido per ospitare i ‘Grandi’ del mondo- ricorda il folle ricorso all’atomica che, il 6 agosto del ’45, polverizzò tutto. Giorgiaè arrivata nella notte, dopo un lungo viaggio che dall’Islanda, a Reykjavik dove si è tenuto il Consiglio d’Europa, ha visto la delegazione italiana costretta a fare scalo tecnico in Alaska per poi proseguire dritta verso il Giappone. “Felice” di essere a, ripetenel bilaterale con il primo ministro giapponese ...

G7 al via, Meloni a Hiroshima tra Ucraina e 'l'ombra' della Cina Adnkronos

