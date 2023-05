Un tema su cui si focalizzerà pure il vertice di, insieme al sostegno all'Ucraina (anche attraversosanzioni alla Russia). I rapporti con Pechino, sottolineano fonti italiane, saranno ...... recentemente rilanciato all'attenzione di Deputati e Senatori confirme in arrivo oltre alla ... Peace Boat invita regolarmente gli Hibakusha (sopravvissuti alle bombe atomiche die ...Si vedrà se aci sarà la ricucitura. Per il resto, il focus del summit, guidato dal ...con Kishida ha sottolineato il bisogno di spingere sulla transizione energetica per non 'creare...

G7 a Hiroshima, nuove sanzioni per Putin. Faro sulle tensioni con la Cina. Il debutto della Meloni al vertice Gazzetta del Sud

Un funzionario europeo assicura che il G7 al via domani a Hiroshima sarà un’altra tappa fondamentale nella ricerca di una direzione comune tra alleati atlantici nei confronti del Dragone, la ‘nuova’ ...Da una parte gli occhi sono tutti puntati su Hiroshima, in Giappone, dove il G7 discute delle nuove sanzioni da adottare nei confronti della Russia per la sua invasione in Ucraina e, se mai si dovesse ...