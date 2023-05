Futurama | il primo trailer svela la data d' uscita della Stagione 11

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo l'annuncio del revival, ecco finalmente quando arriveranno in streaming i nuovi episodi dell'amata serie di Matt Groening. Hulu ha annunciato che i nuovi episodi di, che andranno a comporre la11serie di Matt Groening, usciranno il 24 luglio 2023. Di seguito, ecco ilufficiale. In pochi secondi, il filmato raccoglie alcuni estratti dei nuovi episodi che vedono riuniti tutti gli amati personaggi dello show, da Fry a Leela, da Bender a Zapp Brannigan e via di seguito tutti gli altri, con di ritorno i doppiatori originali. In precedenza, l'ultimo finaleserie aveva visto Fry e Leela esprimere il loro amore reciproco in un mondo in cui il tempo si era …

Ilimportante progetto su carta di Groening dalla chiusura di Bongo Comics (I Simpson eper intenderci) sarà edito da Titan Comics sotto il titolo di Disincanto: Racconti non ...

La serie tornerà in un revival per Hulu dal 24 luglio posizionandosi in continuità con le precedenti stagioni della serie.Futurama tornerà a luglio con l'undicesima stagione: HULU ha appena lanciato il primo teaser trailer dei nuovi episodi ...