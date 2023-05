È una coppianorma - tutta la quadrilogia si basa su coppie mostruose " per riflettere sulla ... Vuoi parlare diScrivi su giornali di sinistra ma spesso hai pensieri di destra. Come ......noi stiamo cercando luoghi da adibire a foresteria da destinare a loro e anche a chi viene da... Unamonocentrica rispetto al turismo non può che creare queste aberrazioni. E quella più ...Tutti i big dellasguinzagliati per l'Italia alla ricerca dei 6 milioni di... Ultime ore ...ripetuti insulti francesi all'Italia non c'è solo il timore di Emmanuel Macron di essere messo...

'Fuori la politica dalle nomine', Crisanti lancia petizione Tiscali Notizie

Cosimo Ferri torna al ministero della Giustizia, dove è stato influente sottosegretario con i governi Letta, Renzi e Gentiloni. Questa volta andrà come magistrato collocato fuori ruolo non per sua sce ...Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Fuori la politica dalle nomine della sanità". E' il titolo della petizione lanciata dal professore di microbiologia e senatore Pd Andrea Crisanti, che invita i ci ...