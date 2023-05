Frittelle di zucchine | fritte o al forno sono spettacolari!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per creare un buon aperitivo non bisogna per forza cucinare qualcosa di particolarmente elaborato. La tradizione con un pizzico di sfiziosità è sempre il modo giusto per sorprendere gli ospiti. Una ricetta perfetta da servire è una versione dellecon, prosciutto e ricotta. Possiamo scegliere la cottura che più ci piace e in ogni caso saranno soffici e saporite. Come ingredienti dobbiamo utilizzare: 80 oppure 100 gr di farina 00 2 cucchiai di formaggio grattugiato 200 gr di ricotta 8 gr di lievito in polvere istantaneo 1 zucchina 100 gr di prosciutto cotto Prezzemolo Sale 2 uova Acqua Pepe Preparazione dell’impasto Prendiamo una zucchina e, dopo averla lavata, eliminiamo le estremità per poi eliminare anche la parte interna. Dopodiché prendiamo ciò che resta della zucchina e dividiamola in cubetti grossolani. ...