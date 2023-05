si scaglia contro i numeri sulla crisi climatica diffusi dall' IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Secondo il fisico l'affermazione che il 98% del cambiamento climatico è ...Il climatologo e fisico dell'atmosfera, tra l'altro fratello dell'ex premier Romano, è un luminare in materia ma le sue posizioni sono in contrasto con quelle in auge in ambito ...Scintille e parole durissime a La7 nel salotto di Myrta Merlino all' Aria Che Tira . Il tema centrale è quello dell'alluvione in Emilia Romagna. E in collegamento ci sono il professor, fisico, e un'attivista di Ultima Generazione, Miriam Falco. I toni si accendono subito quando l'attivista di Ultima Generazione nega che quanto accaduto in Emilia Romagna dipenda dalla ...

Franco Prodi: 'Crisi climatica colpa dell'uomo E' una bufala!' TGLA7

Mentre l'emergenza maltempo si abbatte sull'Emilia-Romagna ci si interroga su un clima che sembra fuori controllo e sugli eventi estremi che, ...Secondo il fisico l'affermazione che il 98% del cambiamento climatico è colpa dell'uomo è una bufala: "Questa percentuale non è calcolabile con le conoscenze attuali del sistema fisico del clima. Non ...