Franco Battiato a 2 anni dalla scomparsa | commemorazione a Roma

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 18 maggio di duefa ci lasciava un uomo sensibile e colto, un vero genio della musica:. Tutti lo ricordano come ‘l’essere speciale’ per eccellenza, evocato nel testo de La Cura che resta una delle sue più suggestive composizioni, mentre fioriscono numerose in questi giorni le manifestazioni organizzate in suo nome.a 2a 2Un artista che ha lasciato un solco netto nelle coscienze del suo vasto pubblico, tanto per la dimensione spirituale insita nei suoi brani, quanto per l’impegno sociale che pezzi come Povera Patria o Inneres Auge ...

Grande attesa per la seconda giornata di eventi per. Domani venerdì 19 maggio seminari di biodanza, incontri di fisica quantistica e una toccante favola. Tanti e variegati gli appuntamenti previsti a Milo anche nella seconda giornata, ...In programma anche l'omaggio a Gianluca Vialli e l'esibizione in ricordo di. Le novità di quest'anno Con la XXXV edizione si aggiunge all'area del Lingotto Fiere un ulteriore spazio:

Franco Battiato, Milo lo ricorda con una tre giorni Agenzia ANSA

Grande attesa per la seconda giornata di eventi per Franco Battiato. Domani venerdì 19 maggio seminari di biodanza, incontri di fisica quantistica e una toccante favola. Tanti e variegati ...Giovedì 18 maggio la prima giornata della kermesse. In programma un omaggio a Gianluca Vialli e a Franco Battiato ...