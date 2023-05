Francesco Totti e Ilary Blasi tornano insieme? La super vip sembra non avere dubbi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Personaggi Tv.. La storia d’amore tra– come sappiamo – è tramontata. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ed invece dopo anni i coniugi hanno deciso di separarsi. I fan della coppia, però, sperano sempre in un ritorno di fiamma, nonostante i due abbiano preso strade diverse. Lavipnonpotrebbero tornare. (Continua…) Leggi anche:perde le staffe con: “Non doveva farlo” Leggi anche:...

Ilary Blasi etorneranno insieme A sganciare la bomba è Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful , che si trova a Roma per girare alcune puntate della soap opera nata trentasei anni fa (la ...... Paolo Berlusconi ha rivelato che "quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che Diego era una bandiera, e che le bandiere non si toccano, come del restoalla ...Pare chenon sia interessato a un altro matrimonio secondo il pr romano Nuccetelli. L'ex capitano della Roma da sempre si è dichiarato amante delle famiglie numerose e starebbe ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi più innamorati che mai: lei ha il codice fiscale di lui stampato sulla felpa leggo.it

"Il futuro di Palladino Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine stagione, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve". (ANSA) ...Secondo voi mi assomiglia". "La statua di Francesco Totti ad altezza naturale, realizzata con circa 70 mila mattoncini, è il pezzo forte della mostra Lego più grande d'Europa, aperta al pubblico ...