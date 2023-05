Frana a Sasso Marconi | traffico in tilt su A1 | 15 chilometri di coda

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nel tratto compreso tranord, in provincia di Bologna, e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, sono almeno 15 idi. Questo a causa di unadovuta alle fortissime piogge che stanno mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Al fine di preservare la percorribilità del tratto in direzione sud "è stato necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del km 212 mentre continuano le attività delle squadre di Autostrade per l’Italia impegnate sul posto in operazioni di ripristino della viabilità", fa sapere Aspi. (IL LIVE MALTEMPO - COME AIUTARE LE ZONE COLPITE)

