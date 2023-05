Frana a Sasso Marconi | 15 km coda sulla A1 in direzione sud | disagi anche verso nord

Sull'A1 sono state riaperte al traffico due corsie verso Firenze, dopo lo smottamento traMarconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze : le squadre di Aspi sono impegnate ...L' alluvione sta paralizzando anche strade e autostrade. Questa mattina 18 maggio si registrano 14 chilometri di coda sulla A1 Milano - Napoli , nel tratto compreso traMarconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze , a causa di un importante smottamento , costantemente monitorato e attenzionato, dovuto alle forti piogge registrate nelle ...... tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e ora anche tra Bologna eMarconi. Il traffico ... Sempre la strada statale "Della Futa", a causa di una, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, nel ...

Frana A1 a Sasso Marconi, oggi: 15 km coda sulla Milano-Napoli Corriere della Sera

Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo, grazie al lavoro delle squadre e al miglioramento meteo dell'ultima ...Smottamento sull’autostrada A1 dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Incolonnamento anche in direzione Nord per nove chilometri ...