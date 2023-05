“Frammenti di un percorso economico”

(Di giovedì 18 maggio 2023)di unGià parecchio tempo prima che scoppiasse la pandemia era chiaro a molti che l’economia, intesa come materia di studi e fucina di idee utili al governo della cosa pubblica e privata fosse alle prese con uno smarrimento epocale. La teoria economica, le codificazioni comportamentali forzatamente compresse in equazioni matematiche, i luoghi di conoscenza e formazione per antonomasia come l’Accademia mostravano limiti sempre più evidenti perché incapaci di misurarsi con la realtà, con l’intellegibilità delle preoccupazioni, le ansie, le speranze delle persone. Questo perché il discorsopoggia su basi concettuali molto labili, su teorie avulse dalla realtà, tuttavia dominanti nel dibattito pubblico e che pretendono di ingabbiare sempre l’agire umano in comportamenti ...

Ilè stato sviluppato in diverse fasi. Sono stati selezionati alcuni dei reperti esposti, ... Sono stati successivamente selezionatiarcheologici decorati, senza contesto di ...Questo evento è stato un'opportunità per studiare come cambia il vento solare nel suo, ... Recentemente duedi questi campioni sono stati portati in Italia per studi approfonditi da ......il consolidamento e la pulitura dello scenografico apparato decorativo a stucco e dei... la messa in opera di una passerella in acciaio inox dimensionata secondo ildi visita e dei ...

‘Quotidiani frammenti di vita’ e ‘Imprevedibili percorsi narrativi’, Davì raddoppia Livesicilia.it

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda ospiterà una mostra itinerante, nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e l’agenzia giornalistica Ansa, mostra frutto d ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...