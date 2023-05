FOTO – Champions League | Dumfries carico | «Road to Istanbul»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Denzelha pubblicato un messaggio e tresulla finale diconquistata dalla “sua” Inter battendo il Milan.– Denzelha condiviso un messaggio e treall’interno del seguente tweet in vista della finale ditra il Manchester City e la “sua” Inter. “to! Enjoyed this one… Forza Inter “.to! Enjoyed this one… Forza Inter pic.twitter.com/5LcqVzHz9V — Denzel(@DenzelJMD2) May 18, 2023 Fonte: Twitter DenzelInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...