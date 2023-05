Formula 1 - GP Emilia-Romagna | biglietti validi per il 2024

(Di giovedì 18 maggio 2023) Iemessi per il Gran Premio dell', annullato ieri in seguito all'alluvione, sarannoper l'edizionedella gara, ma gli acquirenti possono anche scegliere di farsi rimborsare totalmente. Lo ha comunicato oggiImola, la società che gestisce il circuito. Rimborso totale. Questo fine settimana a Imola si attendevano oltre 160 mila persone, ma l'appuntamento è stato rimandato alla luce del disastro che ha colpito un territorio martoriato. Tutti coloro che avevano acquistato un biglietto avranno l'opportunità di poterne usufruire per l'edizione del, ma possono anche scegliere di rinunciare e ottenere un rimborso totale. Gli acquirenti saranno contattati tramite email, ma possono anche far riferimento alle istruzioni che saranno ...

Melandri, il cui talento fin da giovanissimo venne individuato dal campione Loris Reggiani di Forlì, altra città colpita duramente dall'alluvione, elogia anche il pilota giapponese diUno ...Alluvione- Romagna - Sono giorni di dolore per il territorio dell'- Romagna in seguito all'alluvione che in questa settimana ha colpito il territorio. ... La1 è stata costretta a ...Il Milan pare forse aver trovato il nome e lagiusti. E la piazza rossonera si scalda, dopo ... Già quando era in, il Milan lo aveva corteggiato, ma aveva dovuto desistere di fronte alla ...

La Formula 1 si mobilita per l'Emilia-Romagna: donato 1 milione di euro La Gazzetta dello Sport

FORMULA 1 - Una grande fan della F1, partita dall'Uruguay per assistere al GP dell'Emilia Romagna in Italia, ha visto la gara cancellata, per maltempo; per sua ...Alluvione Emilia Romagna: Marco Melandri, l'ex campione del mondo di Moto classe 250, è nato e cresciuto a Ravenna e da due settimane è in ansia per i suoi familiari e kla ...