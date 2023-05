Formula 1 - GP Emilia-Romagna | biglietti validi per il 2024

(Di giovedì 18 maggio 2023) Iemessi per il Gran Premio dell', annullato ieri in seguito all'alluvione, sarannoper l'edizionedella gara, ma gli acquirenti possono anche scegliere di farsi rimborsare totalmente. Lo ha comunicato oggiImola, la società che gestisce il circuito. Rimborso totale. Questo fine settimana a Imola si attendevano oltre 160 mila persone, ma l'appuntamento è stato rimandato alla luce del disastro che ha colpito un territorio martoriato. Tutti coloro che avevano acquistato un biglietto avranno l'opportunità di poterne usufruire per l'edizione del, ma possono anche scegliere di rinunciare e ottenere un rimborso totale. Gli acquirenti saranno contattati tramite email, ma possono anche far riferimento alle istruzioni che saranno ...

Un gesto di solidarietà e coraggio nel mezzo del disastro che ha colpito l'Romagna nelle scorse ore e che ha portato (decisione sacrosanta) anche alla cancellazione del gran Premio di1 in programma a Imola nel week end tra il 20 e il 21 maggio. Un impulso ......a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione- ... La scuderia Alfa Tauri di1, che ha la propria sede a Faenza ha lanciato una raccolta fondi a ......14 il conto totale delle vittime del maltempo in- Romagna. Venerd mattina a Faenza la polizia ha recuperato il corpo di un ultrasettantenne. Proprio a Faenza c' anche il pilota di1 ...

Maltempo Emilia Romagna, annullato Gp Imola di Formula 1 Adnkronos

La Formula 1 non resta indifferente di fronte alle conseguenze dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, provocando anche la cancellazione del Gran Premio di Imola in programma questo weekend.Una tifosa di Formula 1 era partita dall’Uruguay per assistere al GP dell’Emilia Romagna a Imola ma al momento dell’arrivo in Italia ha appreso dell’annullamento a causa dell’emergenza maltempo che ha ...