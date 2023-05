Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus | Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ledi, match della semifinale di ritorno di. La partita è in programma alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. Al Sanchez Pizjuan si riparte dall’1-1 dell’andata: En Nesyri aveva sbloccato il risultato, ma Gatti aveva fissato il punteggio sull’1-1. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.