Formazioni ufficiali Siviglia-Juve | le scelte dei due allenatori

Comunicate le formazioni di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League. Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar. Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria; Kean. All. Allegri.

Commenta per primo Di seguito, ecco le sceltedi Xabi Alonso e José Mourinho per Bayer Leverkusen - Roma, ritorno delle semifinali di Europa League. BAYER LEVERKUSEN (3 - 4 - 2 - 1) : Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Demirbay,...Commenta per primo Basilea (3 - 4 - 3) Hitz; M. Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni, Diouf. Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; ...Bayer Leverkusen - Roma, le sceltedei due allenatori per la semifinale di ritorno di Europa League Comunicate ledi Bayer Leverkusen - Roma, ...

In attesa del fischio d’inizio del match fissato alle 21:00, sono state comunicate pochi minuti fa le formazioni ufficiali. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori Heiko Vogel e Vincenzo Italiano ...La Roma deve proteggere il risultato d'andata per arrivare in finale, d'altro canto la Juventus è obbligata a vincere, per evitare i supplementari in caso di pareggio. Di seguito le formazioni ...