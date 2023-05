Formazioni ufficiali Basilea-Fiorentina | Conference League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ledi, match della semifinale di ritorno di. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. I viola sono chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 2-1 all’andata al Franchi. Di fronte c’è una squadra apparsa in difficoltà in campionato, mentre gli uomini di Italiano spesso e volentieri si sono esaltati in campo europeo fuori casa. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.