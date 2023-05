Formazione | “From Neet to Next Gen” | oltre 1 milione in borse studio da Multiversity

(Di giovedì 18 maggio 2023), attivo nel mercato dell’e-learning e delladigitale, ha lanciato “toGen”, un progetto che mette a disposizioneundi euro indi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei cosiddetti, i giovani di età compresa tra i 15 e i 28 anni che non studiano, non lavorano e non ricevono. Le risorse stanziate da, 1.160.000 euro, consentiranno l’accesso gratuito ai corsi di laurea degli atenei digitali Universitas Mercatorum, Università Telematica Pegaso, Università telematica San Raffaele di Roma e all’offerta formativa della coding factory Aulab. Nell’ambito del progetto sono stati creati anche ...

Il 46% dei Partecipanti considera lacome una vera e propria attività professionale e, ... i Gueststhe Future (Ospiti dal Futuro), il cui lavoro si confronta direttamente con i due ...... superare la carenza di competenze, il digital gap, la disoccupazione giovanile E Multiversity , specialista in Italia nel mercato dell'e - learning e delladigitale, ha lanciato "...Multiversity, pioniere e leader in Italia nel mercato dell'e - learning e delladigitale, ha lanciato oggi "NEET to NEXT GEN", un progetto che mette a disposizione oltre un milione di euro in borse di studio, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei ...

Siviglia-Juventus, la probabile formazione in semifinale di Europa League Tuttosport

Al fine di sostenere la formazione dei professionisti sanitari sul tema delle digital therapeutics, Edra ha strutturato il corso Fad in modalità asincrona dal titolo "Digital Therapeutics: sviluppo, c ...Essi, quindi, oltre ad essere laureati nella loro specifica materia d'insegnamento, devono aver frequentato una scuola di formazione ad indirizzo Waldorf e aver svolto un tirocinio presso una ...