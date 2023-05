Fontana e Mattarella al consegno Potere e Costituzione a Montecitorio | le immagini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2023 "In occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore dellarepubblicana, Giuffrè Francis Lefebvre ha organizzato, questa mattina presso la Camera dei deputati, nella Sala della Regina di Palazzo, il convegno intitolatoin cui, attraverso gli interventi di alcune delle più autorevoli voci del panorama istituzionale italiano, si è riflettuto sul dinamismo della Carta costituzionale, che continua ad essere uno strumento imprescindibile per affrontare situazioni, scenari sociopolitici e crisi internazionali inimmaginabili al tempo della sua redazione, come il terrorismo internazionale, la pandemia, la trasformazione tecnologica e digitale". E' quanto si legge nel comunicato di Giuffrè Francis Lefebvre. "All'evento sono intervenuti: il ...