Fontana di Trevi in Brasile | copia identica vicino San Paolo – Video

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Visitarediè ora possibile anche in. E’ stata infatti inaugurata la settimana scorsa a Serra Negra,San, unadel celeberrimo monumento italiano riprodotto, in scala ridotta e con materiali diversi, nei minimi dettagli. “Serra Negra ha vinto un’opera ispirata a uno dei monumenti romani più famosi, ladi– annuncia in un post su Twitter la Segreteria del Turismo di San– . L’attrazione turistica, aperta da venerdì scorso, può essere visitata da tutti”. L’opera, spiega nelcondiviso sui social il segretario al Turismo Roberto De Lucena “celebra l’amicizia e la fratellanza tra due popoli”. Sono tanti infatti gli italiani che sono ...

In Brasile c'è un'altra Fontana di Trevi, è la replica perfetta: scoppia la polemica

