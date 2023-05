Follia climatista | l’alluvione colpa delle auto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Zuppa di Porro. Oggi sulla tragedia romagnola, c’è solo il Foglio con Franco Prodi, Giuliano Ferrara e Ermes. Come ai tempi del Covid se esci di casa muori, così oggi se usi l’ammazzi i romagnoli. Follie climatiste durante una tragedia. E mercalli sulla stampa, come un burioni qualasiasi, io ve lo avevo detto. Renzi sfila il partito a Calenda e Francia e Germani sfilano i brevetti a Milano. I lupi avvelenati in Abbruzzo dice il Messaggero. E la figlia del primo pres tunisino al Nyt piange l’attuale democrazia. Sarko, quello della risatina condannato per corruzione in modo definitivo e i francesi un po’ schizo sulla meloni. magnaschi ineccepibile su Fazio #rassegnastampa18maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.