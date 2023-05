Folgorati | la tragica fine di due anziani in casa Le vittime salgono a 13

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sale in modo drammatico il bilancio di vite umane dell'alluvione in Emilia-Romagna, che si va ad aggiungere agli enormi danni ai centri allagati dall'esondazione di pressoché tutti ii fiumi della Regione e le ripercussioni economiche e sociali del disastro. Attualmente è di 13 morti il bilancio delledel maltempo: otto i decessi registrati nella giornata di ieri (quattro in provincia di Cesena, tre in provincia di Forlì e uno nel Bolognese) ai quali si aggiungono le 5accertate comunicate oggi dalla prefettura di Ravenna. Tra questi lastoria di una coppia di, marito e moglie di 73 e 71 anni, che è stata trovata morta nella propria abitazione nel comune di Russi, in provincia di Ravenna, invasa dall'acqua dopo l'alluvione. Da chiarire i motivi per i quali i due coniugi si ...