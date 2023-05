(Di giovedì 18 maggio 2023)al, noto stabilimento balneare disituato sul lungomare della Salute. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio, qualcuno sarebbe entrato all’interno del ristorante e ha dato fuoco a una delle porte-finestre del locale con un liquido infiammabile. Fortunatamente però, le fiamme – nonostante la struttura sia realizzata in legno – non si sono propagate. Anzi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero estinte quasi subito, complice probabilmente la forte umidità e le piogge di questi giorni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, Polizia di Stato prima e Carabinieri dopo, che ora stanno indagando per rintracciare il o gli autore/i del gesto. I gestori, raggiunti telefonicamente da ilfaroonline.it, hanno raccontato di “aver sporto denuncia ...

... sono stati tutti deferiti dal commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata,... su diverse arterie principali cittadine ed anche nel comune di. Insomma arrivano misure ......alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale. Per 4 di loro è stato adottato anche il ... su diverse arterie principali cittadine ed anche nel comune di", spiegano dagli uffici di ......alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale. In quattro si sono calati dal ponte in ... su diverse arterie principali cittadine e anche nel comune di. La situazione ha generato ...

Fiumicino, attentato al Neri Village Il Faro online

I 14 attivisti di Ultima Generazione autori del blitz di questa mattina in via delle Valli a Roma sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria dal Commissariato Vescovio per manifestazione non a ...Nuovo blocco stradale di Ultima Generezione a Roma: gli attivisti hanno bloccato la Tangenziale Est per manifestare contro il governo per spingerlo ...