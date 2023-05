Fitbit Inspire 2 ad un prezzo folle su Amazon | restano poche unità

(Di giovedì 18 maggio 2023) Quest’oggi suè disponibile un tracker perfetto per fitness e benessere con un anno di prova gratuita del servizioPremium che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire: si tratta del2, dotato di rilevatore del battito cardiaco e di 10 giorni di durata della batteria. Andiamo a vedere insieme i dettagli del prodotto. Lo smartwatch, è venduto e spedito dall’e-commerce stesso nel colore Nero e con uno sconto pari al 39% alfinale di 60,98 euro (invece di 99,95 euro di listino). La consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Il2 presenta un cinturino realizzato in silicone morbido di elevata qualità ed è dotato di una fibbia in plastica con chiusura classica. Il display di forma rettangolare misura 0.72 pollici, è ...

Per questoha appena presentato la nuova generazione dei propri dispositivi indossabili composta da tre nuovi modelli:Sense 2 ,Versa 4 e3 . Sono tutti e tre dei ...Nell'ordine, a breve saranno disponibili gli smartwatch top di gamma:Versa 4 ,Sense 2 e infine la serie di smartaband3 di fascia economica. I primi dettagli lasciano ...... è disponibile su 9 modelli diSenseVersa 3Versa 2Versa LiteCharge 5LuxeCharge 4Charge 32 Quando arriva in ...

Merito di uno sconto Amazon pari al 39%, Fitbit Inspire 2 è uno smartwatch che non puoi lasciarti sfuggire: poche unità disponibili.