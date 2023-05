(Di giovedì 18 maggio 2023) In finale inoltre i napoletani Aftersat, piazzatisi al secondo posto, i Minerva 40, giovane band grossetana dall'energico rock con testi in italiano, arrivati terzi; Quiet Quartet, combo jazz con repertorio originale; Gargane da Modena e la giovane pop-rock band Keruak, che ha ricevuto il premio Regione Toscana

Al momento non sono previsti nuovi appuntamenti live in Italia del trio, che è tornato in concerto nel nostro Paese lo scorso anno per due concerti a Milano e( qui il nostro racconto della ...Enrica Merlola sua nona sinfonia con la Savino Del Bene Volley. La nostra società ufficializza infatti che per la stagione 2023 - 2024 proseguirà il sodalizio con Enrica Merlo. La nostra numero 8 difenderà ...... il musicista Manuel Agnellial centro sociale Rivolta di Marghera; la star giamaicana Max ... ci sono 30 spazi sociali a Roma, 23 a Milano, 10 a Napoli, 9 a, 7 a Torino e Ancona, 6 a ...

Firenze Suona Contest 2023: vince il cantautore Marco Russo Firenze Post

In finale inoltre i napoletani Aftersat, piazzatisi al secondo posto, i Minerva 40, giovane band grossetana dall’energico rock con testi in italiano, arrivati terzi; Quiet Quartet, combo ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...