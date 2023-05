Firenze | sfrattato per morosità si arrampica su una gru nel viale Belfiore “Non scendo se non mi danno una casa”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 23 maggio è previsto lo sfratto esecutivo, per lui e la sua famiglia (moglie, due figli e la madre) dall'appartamento che occupa in zona Novoli. Per questo l'uomo, un 37enne di origine rumena, è da stamani, 18 maggio 2023, in cima alla gru nel cantiere in costruzione dello student hotel in. Espone un cartello con la scritta: "Basta sfratti"