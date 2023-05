Fiorentina in finale di Conference | 3-1 a Basilea dopo 120?

(Di giovedì 18 maggio 2023)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lavola indiLeagueuna partita infinita. Contro ilfinisce 3-1i tempi supplementari: i viola sfideranno il West Ham a Praga il 7 giugno. Decisiva la rete di Barak nel secondo tempo supplementare. Italiano non ha voluto snaturare la squadra nelle scelte iniziali, confermato il solito 4-3-3 con Cabral supportato da Nico Gonzalez e Brekalo. Al 17? del primo tempo laha rischiato grossouno svarione difensivo di Igor, i padroni di casa però non ne hanno approfittato:una manciata di minuti ci ha provato Xhaka su calcio di punizione, ma la conclusione del capitano delsi è persa alta sopra la ...

