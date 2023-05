Finisce in rianimazione dopo 24 ore di sesso

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un 50enne è giunto in fin di vita in ospedaleuna maratona sessuale durata 24 ore. E’ accaduto a Perizona Magazine.

L'altro è attualmente ricoverato nel reparto didel nosocomio crotonese.Oggi sostanzialmentel'incubo giudiziario di un uomo che in primo grado era stato ... tanto da necessitare l'immediato ricovero presso il reparto didel nosocomio di Patti a causa ...... Milankovic - Savic al 94 rovina la festa al Lecce: con la Lazio2 - 2 Evidenza [ 12/05/2023 ] Scontro auto - monopattino: 50enne inCronaca Ricerca per: Home Sport Volley, Play ...

Fa sesso per 24 ore e finisce in rianimazione MaremmaOggi

La vacanza di due turisti tedeschi in Italia poteva finire in tragedia: droga e sesso per 24 ore, ma lui finisce in rianimazione ...Ha fatto sesso praticamente per 24 ore di fila, e lo ha avrebbe fatto sotto l’effetto di ecstasy. L’uomo, 50 anni, è stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Grosseto, è s ...