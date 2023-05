Finanza ordinaria e agevolata Ne parlano i commercialisti

(Di giovedì 18 maggio 2023) La Fondazione dei Dottoried Esperti Contabili di Taranto, patrocinata dall’Ordine di appartenenza e coadiuvata dalla società di mediazione creditizia AUXILIA FINANCE Spa, organizza il convegno “ IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLE OPERAZIONI DI“, che si terrà il 22 maggio 2023 a partire dalle ore 15.00 presso il Park Hotel San Michele a Martina Franca. L’iniziativa consentirà ai professionisti intervenuti l’accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua. Prosegue, dunque, l’attività della Fondazione a sostegno della categoria professionale dei Dottoried Esperti Contabili, che in questa occasione si avvale del prezioso contributo delle sue Commissioni di Studio, in questo caso della Commissione “e ...

Finanza ordinaria e agevolata

