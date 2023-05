Finale Champions | Mazzola | “Inter contro City con umiltà e intelligenza”

Leggi su sbircialanotizia

"Lukaku e Haaland non li vedo protagonisti, Inzaghi grande allenatore" "Ilva affrontato con molta. Se si entra in campo senza idee sei fregato. Bisognerà entrare con, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi". Lo dice all'Adnkronos Sandro, ex bandiera nerazzurra sulladiLeague a Istanbul il 10 giugno tra il Manchesterdi Pep Guardiola e l'di Simone Inzaghi. "Lukaku e Haaland non li vedo protagonisti, ma magari sbaglio. L'deve restare unita perché siamo l', siamo forti! Inzaghi? Grande allenatore -conclude- chiuderà tutti fuori dallo spogliatoio e spronerà i ragazzi a dare il massimo".