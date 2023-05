Fidanzati killer in Campania | uccidono il padre di lei a coltellate | chiesti 24 anni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il pm Vincenzo Russo ha chiesto 24di carcere per Elena Gioia e GiovLimata, coppia diche hanno programmato ed eseguito il brutale omicidio di Aldo Gioia, papà della ragazza. I fatti sono avvenuti la notte del 24 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... muore 24enne Cronaca Strage a Bitonto, 4 giovani morti nello schianto: duein ... Cronaca 8 Mag 2023 Strage in Texas, spara in un centro commerciale e uccide 8 persone: morto anche il...Certo è che, nel momento della sparatoria, nel centro commerciale c'erano migliaia di persone, tra famiglie, donne, ragazzi, coppie die, appunto, bambini. L'uccisione delIl ...... famiglie, donne, ragazzi, coppie di, bambini. La strage poteva essere ancora più grave ... Il poliziotto ha affrontato ile l'ha ucciso, colpendolo almeno una volta all'occhio sinistro. ...

Omicidio Aldo Gioia: 24 anni di carcere per Elena e Giovanni, i fidanzati killer di Avellino Voce di Napoli

StampaIl pubblico ministero ha chiesto 24 anni di carcere ciascuno per i due ex fidanzatini killer che uccisero il padre di lei, Aldo Gioia, 53 anni, in un appartamento al Corso di Avellino nell’april ...Uccisero a coltellate il padre di lei, Aldo Gioia, 53 anni, nell'abitazione al Corso di Avellino. Il pm Russo: “hanno commesso un delitto brutale, ...