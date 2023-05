Festival di Cannes | Iris Law ruba la scena sul red carpet della seconda giornata

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 18 maggio 2023) Life&People.it La macchina deldi2023 è ufficialmente partita. Dopo un day one contrassegnato dalla cerimonia d’apertura e dall’opening affidato al non particolarmente apprezzato “Jeanne Du Barry”, il concorso è entrato ufficialmente nel vivo con due film probabilmente destinati a ricevere alcuni riconoscimenti di peso. Stiamo parlando di “Monster”, pellicola del giapponese Hirokazu Kore-Eda (già trionfatore in Costa Azzurra con nel 2018 con “Un affare di famiglia”) e di “Le retoure – Comeback”, lungometraggio di Catherine Corsini che ha suscitato non poche polemiche per via di alcune controversie scaturite durante le sue fasi di realizzazione. Come sempre grande spettacolo sul Red, dove hanno sfilato oltre ai protagonisti dei due film citati anche centinaia e centinaia di personalità coinvolte ed invitate ...