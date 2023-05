Festival di Cannes | Iris Law ruba la scena sul red carpet della seconda giornata

(Di giovedì 18 maggio 2023) Life&People.it La macchina deldi2023 è ufficialmente partita. Dopo un day one contrassegnato dalla cerimonia d’apertura e dall’opening affidato al non particolarmente apprezzato “Jeanne Du Barry”, il concorso è entrato ufficialmente nel vivo con due film probabilmente destinati a ricevere alcuni riconoscimenti di peso. Stiamo parlando di “Monster”, pellicola del giapponese Hirokazu Kore-Eda (già trionfatore in Costa Azzurra con nel 2018 con “Un affare di famiglia”) e di “Le retoure – Comeback”, lungometraggio di Catherine Corsini che ha suscitato non poche polemiche per via di alcune controversie scaturite durante le sue fasi di realizzazione. Come sempre grande spettacolo sul Red, dove hanno sfilato oltre ai protagonisti dei due film citati anche centinaia e centinaia di personalità coinvolte ed invitate ...

Goddamn, you got me in love again. Dua Lipa ha un nuovo amore e adesso è ufficiale. Anzi, è Red Carpet Official. Dua Lipa ha fatto il suo debutto di coppia sul tappeto rosso deldi2023 con il suo nuovo fidanzato, il regista francese Romain Gavras . Le voci su una loro relazione erano partite lo scorso febbraio dopo che erano stati visti mentre lasciavano l'...Dimmi che sei aldisenza dirmi che sei aldi: semplice, basta pronunciare le parole " premio Trophée Chopard ", un appuntamento che ormai è una vera tradizione in Croisette dal 2001. ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un calendario fitto di eventi, di incontri e ovviamente di film: la 76esima edizione deldiprosegue anche nella giornata di oggi, sabato 20 maggio. Di seguito, gli appuntamenti da non perdere, tra i titoli in gara per la Palma d'oro e quelli presentati fuori concorso. ...

Cannes, i look: Carlà in mini evita di cadere con disinvoltura (9), Blanchett felina (6,5) Corriere della Sera

Indiana Jones e il Quadrante del Destino viene abbracciato dal Festival di Cannes in un clima elettrico. Thierry Fremaux, nella sua dialettica scomposta tipica dei discorsi dello zio ubriaco ai matrim ...Goddamn, you got me in love again. Dua Lipa ha un nuovo amore e adesso è ufficiale. Anzi, è Red Carpet Official. Dua Lipa ha fatto il suo debutto di coppia sul tappeto rosso del Festival di Cannes 202 ...