Festival di Cannes 2023 | i look casual delle star

Il debutto di Rosé sul tappeto rosso deldel Cinema di2023 non poteva essere più perfetto! La cantante delle Blackpink ha partecipato per la prima volta alla kermesse cinematografica che si tiene nella città francese (quest'...è unche è stato ripensato. Oppure c'è l'illusione che sia stato ripensato soprattutto per il pubblico. La critica cinematografica va sempre più in secondo piano. Questione di scelte, ...... un Romeo e Giulietta nel Senegal profondo Ramata - Toulaye Sy, 36 anni, riesce a strappare un posto nella selezione ufficiale con il suo primo lungometraggio (caso unico in questodi)...

Le pagelle della seconda serata del Festival di Cannes. Sara Sampaio nel sole (voto 7), Amy Jackson vestita a... Corriere della Sera

La 76ª edizione del Festival di Cannes celebra la bellezza e il talento sul tappeto rosso. A fare la Montée des Marches durante la seconda giornata sono stati Pedro Almodovar, Wim Wenders, Ethan Hakwe ...Lui, che dopo la prima di ieri aveva saltato la cena di gala di apertura del Festival, si è fatto attendere a lungo. La regista e il resto del cast presenti (col primo photocall ultimato) e poi la sua ...