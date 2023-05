Festival di Cannes 2023 | furbizie | dna | gruppi elettrogeni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildiconiuga film commerciali e cinema d’autore. Ildiè il circo hollywoodiano e la produzione d’essai europea. Ildiriunisce nel suo dna, creato in laboratorio e amministrato da direttori artistici di lungo corso – per oltre vent’anni il più discreto Gilles Jacob e dal 2001 a oggi il flamboyant Thierry Frémaux – cinema sociale e marchi di lusso, sponsor milionari e giustizia sociale, biciclette e yacht, femminismo, #MeToo e celebrity accusate di molestie e violenze. Johnny Depp in Jeanne du Barry. Insommadà il benvenuto a Ken Loach e Johnny Depp, a Wang Bing, documentarista cinese che con Youth porta gli spettatori nei laboratori tessili della banlieue di Shanghai e a Indiana Jones. Sembra impossibile, ma il ...

Erano vestiti tutti di nero e tutti con abiti Saint Laurent, i beniamini del film di Pedro Almodóvar , 'Extraña forma de vida', protagonista della seconda serata deldi. I cowboy del film, Ethan Hawke, Manu Rios, Jason Fernandez, José Condessa e George Steane erano tutti bellissimi sul red carpet, facendo concorrenza alle ospiti sullo stesso ...Dopo la cerimonia di apertura , ildi2023 è ormai entrato nel vivo. Tra le molte proiezioni cinematografiche e conferenze stampa, questo mercoledì 17 maggio è stato segnato anche dall'arrivo di nuove celebrity . Ieri ...... Xavier Beauvois, 2010), vincitore del Premio della Giuria a, 'La princesse de Montpensier' ...presieduta da Lambert Wilson assegnerà il Pardo d'Oro nella giornata conclusiva del, sabato ...

Uno come Wim Wenders troverà sempre modo di analizzare la realtà che ci circonda, e d'altronde al regista di perle come Il Cielo Sopra Berlino e Paris, Texas non si può non prestare attenzione: anche ..."Ho accolto con grande interesse il suo documentario e prenoto il nuovo film di finzione" ha detto il delegato generale del festival di Cannes Thierry Fremaux presentando Occupied City. E' ambientato ...