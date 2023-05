Festival del Giallo Città di Napoli | da giovedì 25 maggio full immersion nei “delitti di carta”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) di Fiorella Franchini Dal 25 al 28, il Grenoble ospita la seconda edizione deldeldinell’ambito della Settimana Franco-Napoletana che ricorda i legami storici trae la Francia. Si è soliti far coincidere la nascita delcon la pubblicazione, nel 1841, de Idella via Morgue di Edgar Allan Poe, in cui compare il personaggio di Auguste Dupin, investigatore francese dalle eccezionali capacità deduttive, ma è napoletano il primo noir scritto in Italia, Il mio cadavere di Francesco Mastriani del 1851. Un classico enigma risolto con il metodo cartesiano e un thriller, ricco di pathos e di riflessioni esistenziali, Parigi e, due atmosfere, apparentemente contrapposte eppure ...