Festival Asvis | mille eventi in cartellone Quarta tappa a Torino

(Di giovedì 18 maggio 2023) Prosegue ildello Sviluppo Sostenibile dell’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile () con i suoi oltreinper animare l’Italia da Nord a Sud. Si ricorda la suanella città di, che ospita cinqueorganizzati dall’e dai suoi Gruppi di lavoro dal 18 al 22 maggio. Intanto l’Alleanza lavora e produce dibattiti, studi e ricerche che seguono una loro calendarizzazione, i cui risultati, quindi si sommano a ciò che provengono dalla più grande manifestazione dell’. Sicuramente una importante fonte continuativa è quella di Futura network di cui oggi presento l’emissione del 17 maggio 2023. Proprio per orientare le scelte attuali verso un ...

L'evento rientra nell'ambito deldello sviluppo sostenibile promosso da, in corso dal' 8 al 24 maggio con oltre 600 eventi nazionali. "A partire dai contenuti dell'Agenda 2030 dell'Onu,...Ilsi inserisce nel più vasto calendario nazionale deldello sviluppo sostenibile 2023, promosso da, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.L'evento, organizzato nell'ambito deldello Sviluppo Sostenibile di(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e realizzato a cura dei divulgatori scientifici di Taxi1729, ha ...

ASviS, Ministro Schillaci su alfabetizzazione sanitaria al Festival ... LA STAMPA Finanza

Prosegue il Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile (Asvis) con i suoi oltre mille eventi in cartellone per animare l’Italia da Nord a Sud. Si ricorda la sua quart ...Si è svolto oggi nella sala Resta della cittadella delle imprese di Taranto il primo degli eventi organizzati dalla locale Camera di commercio, insieme a numerosi partner istituzionali e non profit, n ...