Ferrante Fi | “Al lavoro per l’implementazione del collegamento ferroviario Napoli-Bari”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi ho partecipato all’incontro tenuto al MIT tra i Sindaci di, Gaetano Manfredi e Antonio Decaro, ed il Gruppo Ferrovie dello Stato, presieduto dal Ministro Matteo Salvini, suldiretto tra le due città. A valle della riunione odierna è stato dato il via libera ad uno studio dettagliato avente ad oggetto la copertura, in un primo momento in via sperimentale, della tratta ferroviaria con una coppia di Intercity giornaliera, in attesa del completamento della linea ad Alta Velocita’. Lo studio sarà condotto da FS e RFI e sarà pronto entro la fine del corrente mese. Il tema della velocizzazione della percorrenza della tratta fra le due importanti città del nostro Sud è particolarmente sentito dalle comunità pugliesi e campane, anche alla luce del sempre ...