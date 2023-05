Ferisce il titolare di un bar a Ercolano | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023)ildi un bar ad, poi armato di birillo spartitraffico danneggia un’auto parcheggiataildi un bar ade poi danneggia un’auto parcheggiata. I Carabinieri della locale tenenza hannoper lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale A. C., un 26enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. L’intervento a seguito di una segnalazione alla centrale opertativo. La voce alla radio parlava di una richiesta di aiuto e segnalava un uomo che – per futili motivi – aveva litigato verbalemente con una persone e lo ha in seguito aggredito. L’intervento dei carabiniri in piazzale Vanvitelli adè rapido e sul posto trovano il 26enne esagitato. L’uomo infatti aveva appena ...