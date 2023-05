Fedez svela cosa è successo con Luis Sal | perché hanno litigato? VIDEO

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha finalmente deciso di parlare pubblicamente del suo rapporto conSal. in una diretta Instagram (di seguito il): scopriamoai due amici,e se li rivedremo insieme.Sal non appare nello studio di Muschio Selvaggio da ormai diverso tempo, precisamente dallo scorso febbraio, quando il...

@blogtivvu_comperché Luis Sal è sparito da Muschio Selvaggio! 💥 Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto! 👇 #blogtivvu #blogtivvu_com #...'Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile' , dichiara inizialmentein questa diretta su Instagram. Come già indicato, il rapper avrebbe voluto già svelare le ...@blogtivvu_comperché Luis Sal è sparito da Muschio Selvaggio! 💥 Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto! 👇 #blogtivvu #blogtivvu_com #...

Fedez rivela: "Mi sono operato di nuovo". E svela i dettagli Corriere dello Sport

Io e te non siamo in crisi, non siamo mai stati più uniti di così. @blogtivvu_com Fedez svela perché Luis Sal è sparito da Muschio Selvaggio! Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un ...“Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile”, dichiara inizialmente Fedez in questa diretta su Instagram. Come già indicato, il rapper avrebbe voluto già svelare le ...