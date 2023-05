Fedez sulla lite con Luis Sal | “Se non si troverà una soluzione sarò io a dare le spiegazioni” Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Cosa sarà successo fraSal? Agli appassionati di Muschio Selvaggio non è affatto sfuggita la repentina sostituzione dello YouTuber con Mr Marra, alimentando il gossip. I due, grandi amici fino a qualche settimana fa, avranno litigato? Nelle ultime ore, durante una diretta Instagram, ci ha pensatoad avvisare che presto sarà sua intenzione raccontare quanto accaduto, se non ci dovesse arrivare a una: La situazione? Sono a un punto limite anche io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Se non parlo è perché non posso parlarne, non per niente. Ma francamente adesso ho delle cose, degli impegni lavorativi tra la serie, il brano che deve uscire, poi c’è un altro progetto a cui sto lavoro da un anno e mezzo che presenterò settimana prossima e quindi voglio ...