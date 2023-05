Fedez rompe il silenzio e parla della sparizione di Luis Sal | “Sono al limite Spiegherò tutto”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per la prima voltasi sbottona circa ladiSal dal podcast Muschio Selvaggio. Le parole del rapper Comtinuano le puntante del podcast Muschio Selvaggio, maSal continua ad essere assente. I rumors circa un recente litigio trae Salstati ormai confermati anche se le causerottura non chiarite del. A tal proposito il rapper milanese prova a dissipare i dubbi dei fan erete attraverso una diretta che lascia trapelare i dissapori tra i due e la volontà didi fare luce sulla vicenda. “Fosse per me avrei già chiarito la situazione» ha dichiarato, «a un puntoanch’io perché ne avrei ...

In particolar modo il rapper ci tiene a spiegare agli ascoltatori del loro podcast, da sempre portato avanti con le voci die Luis, come mai il collega sia sparito improvvisamente: ' Sono a un ...il silenzio su Lius Sal 'Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e ...ha chiarito che avrebbe voluto da subito spiegare ai fan cosa è successo con Luis Sal, ma 'non posso parlarne, non per mia intenzione'. Al momento 'ho degli impegni lavorativi e voglio ...

Fedez rompe il silenzio sul rapporto con Luis Sal: Sono arrivato al ... Fanpage.it

Fedez e Luis Sal cosa è successo È da molto tempo che gli ascoltatori del podcast Muschio Selvaggio si chiedono cosa sia successo tra i due conduttori che non ...Fedez ha di recente rotto il silenzio sulla situazione legata a Luis Sal. I due conducevano insieme Muschio selvaggio e ora sarebbero in lite Fedez si è ...