Fedez parla per la prima volta di Luis Sal dopo l’improvvisa sparizione da Muschio Selvaggio | “Sono a un punto limite anch’io | avrei evitato questo scenario”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il “misteroSal” è arrivato a una soluzione? No. Perchéha sìto dell’ex collega durante una diretta Instagram ma ha detto ben poco. Sappiamo che il co-conduttore diè scomparso da una puntata all’altra, senza spiegazione. Varie ipotesi, poi l’arrivo di Mr.Marra che ad alcuni è sembrato un “sostituto”. Ora, proprio nelle ore di uscita della seconda parte del doc Amazon Prime Video The Ferragnez 2,dell'(ex?) amico e collega: “Fosse per me iogià chiarito la situazione.a unperché netotutto ...

Matenta di rassicurare i fan: "Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si, si lascia spazio alla speculazioni, che sono ...ha sempre cercato di evitare l'argomento, ma " probabilmente stufo delle fantascientifiche ... È ovvio che se non sisi lascia spazio alla speculazioni che sono veramente brutte".Sidella sua malattia e a sorpresa la viviamo in presa diretta con tutta la famiglia: ecco loro in ospedale, i loro pensieri, le parole, le paure, i momenti critici.si fa filmare persino ...

Fedez parla del rapporto con Luis Sal: “Fosse per me io avrei già ... Whoopsee

Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione”. Poi, Fedez proseguendo, ha chiarito: “Francamente adesso ho degli impegni lavorativi, tra la serie, il brano che deve uscire e un ...Nel primo episodio della seconda stagione di The Ferragnez, Fedez fa una piccola rivelazione in camera e dice: “Questa è una cosa fuori dalla realtà” ...