Fedez parla per la prima volta del presunto litigio con Luis Sal

Sidella sua malattia e a sorpresa la viviamo in presa diretta con tutta la famiglia: ecco loro in ospedale, i loro pensieri, le parole, le paure, i momenti critici.si fa filmare persino ...sta male: Chiara Ferragni vuole chiedere il divorzio",Fabrizio Corona https://t.co/mq5ynHSO2O #ferragnez BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 3, 2023The Ferragnez 2: quante puntate sono The Ferragnez 2: di cosaLa seconda stagione della serie tv The Ferragnez , dedicata alla vita di Chiara Ferragni e, sta per debuttare su Prime Video, divisa in due parti. Scopriamo insieme quante puntate prevede. ...

Fedez e Chiara Ferragni, non è tutto amore quello che luccica: “Me ne sono andato di casa” OGGI

Fedez e Chiara Ferragni, il processo a Fabrizio Corona: "Sarò in tribunale con loro", poi il retroscena su Luis Sal dopo la "sparizione".Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona ha rivelato che Chiara Ferragni e Fedez lo hanno querelato: ecco quando ci sarà il processo ...