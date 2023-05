Federico Fashion Style | l’annuncio che spiazza i fan | “Sono stato costretto a dirlo”

(Di giovedì 18 maggio 2023)che lascia senza parole i fan: ecco cosa ha dichiarato pubblicamente il re del look Uno dei parrucchieri che hanno cambiato la storia attuale dell’ haire del beauty italiano è proprio lui, il tanto amato dalle più giovani e dalle signore adulte,Lauri conosciuto come. Un successo stratosferico quello cheha raggiunto nel corso della sua brillante carriera. Ultimamente, però, è finito su tutte le pagine del gossip per via del coming out fatto in diretta televisiva. Di recente, si è lasciato andare ad un annuncio checompletamente i fan. La rivelazione in diretta tv di...

... tra cui spiccano Magliano , tuttora in lizza per il LVMH Prize 2023, eCina . Un'immagine dalla campagna di promozione della MilanoWeek uomo Primavera Estate 2024. Leggi anche &...... nel retail, nele nel comparto energetico. Andrea Folcio, co - founder di The Newco , dichiara: 'Acceleriamo la crescita di The Newco grazie all'arrivo diGasparotto, che ci ......possibile visualizzare rispettivamente su YouTube e in Giappone i contenuti della Milano... scattata all'Arena Civica dal fotografo Marco Imperatore e con i look diCina , Maison ...

Federico Fashion Style completamente diverso: era solo un ragazzino in questa foto Newsby

Dal 16 al 20 giugno, ecco tutti gli eventi (anche aperti al pubblico) e i brand in calendario alle sfilate uomo di Milano ...A chiudere il calendario delle sfilate fisiche sarà Zegna, lunedì 19 giugno Sfilerà per la prima volta in calendario il brand Andersson Bell e presenteranno ...