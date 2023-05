Federica Pellegrini | che storie con Marin e Magnini | 'Posso scop con chi voglio!' CHE FOTO!

Di spalle in copertina. "Tanti mi riconoscono più così che dal viso".su sfondo blu, come l'acqua che ha attraversato in corsia per vent'anni. Pescando tanto Oro, che è anche il titolo della sua biografia scritta con Elena Stancanelli per La nave di ...ha svelato nel suo libro alcuni inaspettati retroscena sulla sua storia con Filippo Magnini.ha pubblicato il suo primo libro, Oro, e all'interno di esso ha ...L'autobiografia diè uscita da pochi giorni ma fa già discutere. Nel volume la campionessa racconta il dietro le quinte di una carriera fatta di tanti successi, innumerevoli sacrifici e molta ...

Federica Pellegrini: "Sc*** con chi voglio". Marin, Magnini e il retroscena hot Tuttosport

Federica Pellegrini ha svelato nel suo libro alcuni inaspettati retroscena sulla sua storia con Filippo Magnini.La fuoriclasse parla del libro in cui narra vicende della sua parabola sportiva e privata. E dopo le rivelazioni su Marin e Magnini: "Se ci saranno ...