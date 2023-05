Fazio lascia la Rai? Si può fare a | Manuela Moreno | parole pesantissime

(Di giovedì 18 maggio 2023)è "entrata innel 1992" ed è stata "sei anni al Tg1, poi nel 2002 andai al Tg2 di Clemente Mimun, redazione cultura e spettacoli quindi esteri. Inviata 4 anni a New York, ho seguito l'elezione di Trump e la strage del Bataclan", racconta la giornalista - che da novembre 2019 è al Tg2Post tutte le sere - in una intervista a Il Corriere della Sera. "Contratto base da vicecaporedattore, per ogni puntata prendo 30 euro lordi extra", precisa. E il suo "non mettetevi troppo comodi" è diventato virale, "volevo avvisare il pubblico di stare attento e di non distrarsi, perché nella vita se ti rilassi ti fregano", osserva la. Che anche sul suo aspetto fisico e sul famoso abito bordeaux che sembrava di latex fetish ironizza: "Sui social scrissero: 'Rientrato l'allarme al Tg2 : le bombe sotto il ...

Dopo ben 40 anni,la Rai per approdare a Discovery . La notizia è ormai ufficiale, con lo stesso conduttore che ha già salutato e ringraziato tutti. Dietro la mancata conferma del duo, ......ha chiesto se è vero il rumors lanciato in questi giorni che lo vedrebbe al posto di Fabioin ... Conduttore di Rai2 siandare e ammette: 'C'è molta preoccupazione' Continua nella sua ...Si è parlato molto in questi giorni dell' addio di Fabioalla Rai . Dopo anni in onda, il conduttore di Che tempo che fa - insieme a Luciana Littizzetto (suo braccio destro) -la tv di stato per Discovery, rete privata. Al netto di quelle che ...

Fabio Fazio via dalla Rai, la reazione di Fiorello lascia senza parole Corriere dello Sport

Adriano De Maio, vicedirettore intrattenimento Day Time Rai a Fanpage.it: “Negli anni ho visto tante entrate e tante uscite di personaggi. È un meccanismo viziato, ma è sempre stato così”, spiega sull ...In casa Rai è in corso una vera e propria rivoluzione. Sembrerebbe si stia puntando tutto sui volti femminili per la prossima stagione. Vediamo cosa sta accadendo e quali sono i nomi.