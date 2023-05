“Fate i nidi | fate presto” | su Change org la petizione per non perdere i fondi Pnrr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ogni euro investito in servizi per l’infanzia torna indietro 13 volte. Ecco perché il tema degli asili nido e delle scuole materne da realizzare grazie all’utilizzo deidel“deve riguardare anche chi non ha figli, perché interessa l’economia nazionale, il PIL, le pensioni future. Non possiamo”: a dirlo, insieme ad altre attiviste in un appromento podcast su ANSA.it, è Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics all’Università di Roma Unitelma Sapienza. L’economista, che nel 2022 ha anche fondato Equonomics, con l’obiettivo di diffondere il tema dell’equità di genere all’interno di aziende e istituzioni, e che ormai da anni si occupa di sviluppo e cooperazione, ha lanciato su.org, insieme ad altre prime firmatarie tra cui Sarah ...