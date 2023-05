‘Farruggio fr***o’ | insulti omofobi nella scheda elettorale del candidato consigliere a Fiumicino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Pensava fossero chiacchiere da bar, invece era successo davvero. La scritta era lì, vergata con la matita che sarebbe dovuta servire per scegliere il partito e ilda eleggere alle amministrative. E invece no, l’anonimo elettore diha preferito sprecare il suo voto e il suo tempo per esprimere il suo insulto nei confronti di uno dei candidati. E, mentre il mondo civile si batte per l’uguaglianza, questa persona ha scritto sulla sua“Farruggio fr***o”, credendo che le sue parole potessero offendere, senza invece pensare che avrebbero rivelato solo la sua meschinità. La replica di Davide Faruggio La risposta del, che si era presentato nelle liste del PD, non si è fatta attendere. “Al seggio 8 di(S.E. Via Rodano), durante le ...