(Di giovedì 18 maggio 2023) Ogni giorno nel mondo vengono scattati 93milioni di, ma fissare direttamente il, anche per pochi secondi in spiaggia o in montagnaricerca dell’inquadratura perfetta acchiappa like, può creare un danno fototermico, anche in modo irreparabile, come quando si osserva...

A livello di fotocamere, OnePlus Nord 3 presenterà un obiettivo anteriore da 16MP pere ... Tuttavia, è possibileun confronto con il prezzo di Ace 2V in Cina, che varia tra i 310 e i 380 ...... ingenuamente, quando vidi il Santo Padre, lo avvicinai per un. La sua scorta mi saltò addosso e rischiai non poco. Fu il papa a ristabilire la calma: "Lui deveuna foto con me" , disse ...Subito il rituale 'bagno di': tanti ammiratori con il telefonino a farsi fotografare con loro. Agli onori di casa la comica e conduttrice Katia Follesa che ha intervistato i due con le ...

Fare selfie al sole può provocare danni alla retina Today.it

Per questo è opportuno – raccomanda Rossi – evitare selfie sotto il sole senza specifiche protezioni ... dei dispositivi elettronici non è l’unico errore che si tende a fare in estate. “In generale – ...Dagli oculisti della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche l’invito alla prudenza quando si scattano foto al sole e si guardano troppo a ...